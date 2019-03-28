Авиакомпания "Аврора" 1 апреля начнет выполнять полеты из Южно-Сахалинска в Шахтерск

28.03.19 06:11

© РИА Новости. Виталий Аньков

28 марта. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания "Аврора" (входит в группу компаний "Аэрофлот") 1 апреля откроет новый рейс Южно-Сахалинск - Шахтерск - Южно-Сахалинск, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Полеты будут выполняться дважды в неделю - по понедельникам и пятницам. С 5 июня добавляется еще одна частота - по средам.

Рейсы будут выполняться на самолете DHC-8. Время в пути до Шахтерска составляет один час.

Шахтерск - поселок городского типа в Углегорском районе Сахалинской области РФ.