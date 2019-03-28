Орешкин будет курировать проект строительства желдороги до тувинского угля

28.03.19 06:14

© РИА Новости. Екатерина Штукина

28 марта. Interfax-Russia.ru - Курировать строительство железной дороги до гигантского месторождения угля в Туве будет глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

"Сегодня прошло совещание у премьер-министра по вопросу социально-экономического развития регионов с непростой ситуацией. Принято решение закреплять за такими регионами кураторов на уровне не ниже федерального министра. Куратором социально-экономического развития республики Тува в правительстве назначен я. Задача ближайших недель - принять все решения, необходимые для строительства железной дороги Кызыл-Курагино", - написал министр в Facebook.

В ближайшие недели должны быть завершены "все переговоры, которые ведутся по строительству железной дороги Кызыл-Курагино, для того, чтобы все документы были финализированы", добавил он в беседе с журналистами.

Проект создания линии длиной 410 км и стоимостью 192,4 млрд рублей будет реализовываться по концессии сроком на 30 лет. Начало фактического строительства магистрали неоднократно переносилось, последний раз назывался срок - октябрь 2018 года. Концедентом должен выступить Росжелдор, концессионером - SPV-компания, в которой по 47,5% - у "Тувинской энергетической промышленной корпорации" (ТЭПК) Руслана Байсарова, владеющей лицензией на Элегестское угольное месторождение, и УК "Лидер", еще 5% - у ОАО "Российские железные дороги". 15% инвестиций придется на собственные средства концессионера, остальное SPV займет. Плановый объем перевозок - 15 млн тонн в год.