Циклон со снегом и сильным ветром приближается к Камчатке

28.03.19 07:21

© РИА Новости. Владимир Песня

28 марта. Interfax-Russia.ru - К берегам Камчатки приближается циклон, под влияние которого в пятницу попадут шесть районов края, сообщает в четверг Главное управление МЧС России региону.

"По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 марта под влияние атмосферного вихря попадут шесть районов. Прогнозируются осадки от слабых до умеренных в некоторых районах, а также ветровая нагрузка", - говорится в сообщении.

Так, в Усть-Большерецком районе прогнозируется ветер порывами до 20 м/с. В Усть-Камчатском, Алеутском, Карагинском, Олюторском и Пенжинском районах ожидаются небольшие осадки в виде снега. Порывы ветра будут достигать 20 м/с.

Спасатели рекомендуют жителям перечисленных районов не выезжать за пределы населенных пунктов. Туристам и охотникам также рекомендуется воздержаться от выхода на маршруты.