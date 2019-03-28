Жители Забайкальского края довольны работой врио губернатора Осипова

28.03.19 07:48

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

28 марта. Interfax-Russia.ru - Более половины опрошенных жителей Забайкальского края положительно оценивают работу врио губернатора Александра Осипова, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения.

"Уровень положительной оценки деятельности врио губернатора края - умеренно высокий: более половины опрошенных (55%) положительно оценивают работу Александра Осипова, приступившего к исполнению обязанностей главы региона в октябре 2018 года. Несмотря на непродолжительный срок работы на должности руководителя региона, по мнению жителей края, он смог разобраться в ситуации и хорошо осведомлен о проблемах региона - это отметили 66% респондентов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 66% опрошенных жителей региона выразили надежду на то, что А.Осипов и его команда в течение двух-трех лет "смогут изменить ситуацию к лучшему". На текущий момент жители региона недовольны сложившейся ситуацией, о чем свидетельствовали 75% опрошенных забайкальцев.

"Каждый пятый житель края в ходе опроса отметил, что за последние полгода ситуация в крае изменилась к лучшему, но 53% опрошенных жителей не видят существенных изменений. Говоря об улучшениях, жители чаще всего упоминали дорожно-транспортную ситуацию, облик города и экологическую обстановку", - подчеркивается в пресс-релизе.

Также исследователи общественного мнения выяснили, что за пять месяцев до выборов готовность прийти на них выразили 73% опрошенных жителей. При этом 66% из них заявили, что проголосовали бы за А.Осипова.