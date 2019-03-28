Работа разреза "Энергии-НК" в Кузбассе приостановлена после жалобы жителей

28.03.19 08:19

© РИА Новости. Александр Кряжев

28 марта. Interfax-Russia.ru - Судебные приставы приостановили работу разреза компании ООО "Энергия-НК" вблизи поселка Манеиха (Прокопьевский район, Кузбасс) из-за нарушений требований промышленной безопасности при ведении горных работ, сообщает пресс-служба Управления федеральной службы судебных приставов (ФССП) в четверг.

По данным ведомства, жители поселка написали коллективную жалобу на работу разреза, после чего на предприятии была проведена проверка специалистами Ростехнадзора, которая нашла ряд нарушений.

"Юрлицо ведет открытые горные работы на опасном производственном объекте без проектной документации на отработку недр, без согласованного плана развития горных работ на 2019 год и на земельных участках, не принадлежащих разрезу на праве собственности или любом другом законном основании", - говорится в сообщении.

Кроме того, у предприятия нет возможности обеспечить безопасные условия ведения горных работ, соблюсти технологии отработки участка недр, обеспечить устойчивость уступов и ширину рабочих площадок для размещения горнотранспортного оборудования, отмечается в документе.

Зенковский районный суд Прокопьевска признал компанию виновной по ч.1 ст. 9.1 КРФ об АП (нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов) и постановил приостановить ведение горных работ открытым способом на лицензионном участке недр сроком на 90 суток.

Согласно постановлению, размещенном на портале суда, к административной ответственности было привлечено ООО "Энергия-НК", при этом нарушения были выявлены на "Угольном разрезе N3".