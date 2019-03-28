Ж/д путь между северными и южными терминалами "Шереметьево" должен быть построен до 2020г

28.03.19 08:24

© РИА Новости. Руслан Кривобок

28 марта. Interfax-Russia.ru - Железнодорожный путь, соединяющий северные и южные терминалы "Шереметьево", должен быть построен до конца 2019 года, заявил гендиректор АО "Международный аэропорт "Шереметьево" Михаил Василенко в интервью газете "Ведомости".

"Мы очень продуктивно работаем с РЖД. Строительство соединительного пути между северным и южным комплексами началось в ноябре-декабре прошлого года. Стройка идет интенсивно, уже устанавливаются несущие опоры для пути. По плану путь должен быть закончен до конца 2019 г.", - сказал он.

Он уточнил, что поезда "Аэроэкспресса", прибывающие из центра Москвы, будут сначала подъезжать в южные терминалы D, E и F, а затем в северные В и С1.

Как сообщалось, проект, который реализует "дочка" РЖД - АО "РЖДстрой", предполагает строительство двухпутной ж/д ветки: она должна отделиться от существующих путей, идущих к южным терминалам "Шереметьево", и, протянувшись вдоль границы Лобненского лесопарка, а затем Шереметьевского шоссе, соединиться с северными терминалами. Длина ветки, которая будет сооружена на мостовых опорах, составит порядка 4 км. Кроме того, должна быть построена железнодорожная платформа и здание пассажирского терминала. Подрядчиком было выбрано ООО "ФСК "Мостоотряд-47".