Ярославский губернатор высказался против объединения Александринки и театра Волкова

28.03.19 11:00

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

28 марта. Interfax-Russia.ru - Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов счел нецелесообразным объединять Александринский театр и ярославский театр имени Волкова.

"Считаю, что объединение Волковского театра нецелесообразно. В Москве провёл по этому вопросу серию встреч. Разделяю возмущение ярославцев. Прежде чем принимать такое решение, надо было посоветоваться с жителями Ярославской области, общественностью и коллективом театра. Вместе мы будем отстаивать статус нашего театра как Первого русского. Волковский театр - гордость и бренд Ярославии, и я считаю, что объединения быть не должно", - написал глава региона на своей странице в Фейсбук.

Между тем художественный руководитель театра Волкова в Ярославле Евгений Марчелли считает, что минусом от объединения Александринского и Волковского театров может быть только зависть.

"Кроме положительных аспектов я не вижу в объединении ни одного минуса. Потому что самое главное - создание Первого национального театра, новой институции, защищенной государством. (...). А дальше нам министерство культуры обещает повышенное внимание, финансирование, экономическую и техническую помощь - оснащение сцены, раскрытие наших потенциальных возможностей на разных площадках, включая Москву и Санкт-Петербург. Нам уже и здание определили, где мы будем работать стационарно. Какие минусы могут быть? На мой взгляд, здесь может быть только зависть", - привели "Интерфаксу" слова Е.Марчелли в Минкультуры.

Он заверил, что инициатива объединения театров "действительно наша", и возникла она пять лет назад, когда Валерий Фокин впервые обратился к нему с предложением обсудить эту идею.

"Мы долго ее муссировали, думали, обсуждали технические сложности, ставящие под сомнение возможность ее реализации. Но настал момент, когда Валерий Владимирович сообщил мне о том, что идея получила поддержку в министерстве культуры", - продолжил худрук.

Он заметил, что злые языки говорят о том, что в результате Театр Волкова может потерять свою самостоятельность, но тут же опроверг это предположение.

"Театр будет работать в городе Ярославле, в своем здании. У театра появится возможность чаще приезжать в Петербург, в Москву, выезжать на гастроли в совместных проектах, на фестивали. А если и будет какое-то внешнее воздействие на театр - например, касающееся корректуры репертуара, значит, мы будем защищены от случайных режиссеров, от случайных названий, и будем более серьезно относиться к тому, что мы делаем", - заключил Е.Марчелли.

Ранее о том, что Александринский театр и ярославский театр имени Волкова объединяются в единый театральный комплекс - "Первый национальный театр России (Академический Александринский театр -Академический театр имени Волкова)", заявил министр культуры Владимир Мединский.

Министр выразил уверенность, что этот процесс верен не только исторически, но будет позитивен в политическом, экономическом, социальном, художественном смысле.

"Объединённому театральному комплексу будет присоединен через несколько лет большой театральный комплекс в Москве. Поэтому объединённая труппа будет иметь три крупных театральных комплекса - петербургский, ярославский и московский", - заключил В.Мединский.

Он подчеркнул, что инициатива по объединению исходила со стороны худруков, директоров, худсоветов двух театров.

По словам В.Мединского, объединённый театральный комплекс будет носить название "Первый национальный театр России (Академический Александринский театр -Академический театр имени Волкова)".