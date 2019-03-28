Более 2,5 тысяч человек приняли участие в работе молодежной площадки Красноярского экономического форума

28.03.19 08:30

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

28 марта. Interfax-Russia.ru - Красноярский экономический форум (КЭФ-2019) открылся с традиционной молодежной площадки "Поколение 2030", на которую зарегистрировались более 2,5 тысяч участников из 62 регионов России, сообщает пресс-служба краевого правительства.

В числе участников так называемого "нулевого" дня форума - молодые архитекторы, урбанисты, дизайнеры, строители, культурологи, предприниматели и активисты, объединенные идеей городского благоустройства.

На открытии первого пленарного заседания губернатор Красноярского края Александр Усс отметил, что у молодежи есть все шансы реализовать большинство своих идей в регионе.

"Мы ждем от вас и смелых идей, и конкретных предложений. И как губернатор края могу сказать, что абсолютное большинство из них имеет все шансы для того, чтобы быть воплощенными в нашей обычной городской жизни", - сказал А.Усс.

Он напомнил, что Красноярск значительно изменился к Универсиаде благодаря в том числе молодежи, хотя "с точки зрения благоустройства это был не самый лучший город для проведения такого рода масштабных мероприятий".

"Мы будем идти дальше, коль скоро изменилось общественное настроение. И мы бы очень хотели, чтобы вот это движение вперед, конечно, претворяли в жизнь вы, молодые. У нас появились действительно хорошие общественные пространства. Здесь нужны красивые решения, нужна дерзкая мысль и возможность воплотить это на практике", - отметила глава региона.