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28.03.19 08:42
В приемных семьях воспитывается 93% всех московских детей-сирот
В семьях воспитываются 92,7% всех московских детей-сирот. В социальных учреждениях находятся еще 1497 мальчиков и девочек, говорится в сообщении.
По оценкам мэрии, с 2010 года количество приемных семей в Москве выросло почти в 7,5 раза - с 358 до 2672.
Ежемесячно на содержание ребенка в зависимости от его возраста и состояния здоровья выплачивают от 16,5 до 27,5 тыс. рублей, напоминают в горадминистрации. В семье, воспитывающей трех и более приемных детей, денежную поддержку оказывают обоим родителям.
Если родители воспитывают детей с инвалидностью, они получают вознаграждение за выполнение обязательств по воспитанию в размере от 16,7 до 28,4 тыс. рублей.
Кроме того, члены приемной семьи бесплатно ездят в городском транспорте и получают скидки на оплату телефона и услуг ЖКХ.
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