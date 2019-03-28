В приемных семьях воспитывается 93% всех московских детей-сирот

28.03.19 08:42

© РИА Новости. Константин Чалабов

28 марта. Interfax-Russia.ru - В столичных семьях, которые взяли на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в настоящее время живут около 19 тысяч ребят, сообщает сайт мэрии Москвы в четверг.

В семьях воспитываются 92,7% всех московских детей-сирот. В социальных учреждениях находятся еще 1497 мальчиков и девочек, говорится в сообщении.

По оценкам мэрии, с 2010 года количество приемных семей в Москве выросло почти в 7,5 раза - с 358 до 2672.

Ежемесячно на содержание ребенка в зависимости от его возраста и состояния здоровья выплачивают от 16,5 до 27,5 тыс. рублей, напоминают в горадминистрации. В семье, воспитывающей трех и более приемных детей, денежную поддержку оказывают обоим родителям.

Если родители воспитывают детей с инвалидностью, они получают вознаграждение за выполнение обязательств по воспитанию в размере от 16,7 до 28,4 тыс. рублей.

Кроме того, члены приемной семьи бесплатно ездят в городском транспорте и получают скидки на оплату телефона и услуг ЖКХ.