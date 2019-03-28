ЦБ РФ отозвал лицензию у Международного расчетного банка

28.03.19 09:27

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

28 марта. Interfax-Russia.ru - Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Международного расчетного банка (Москва), говорится в сообщении ЦБ.

Лицензия отозвана с 28 марта.

"Лицензия отозвана в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма", - говорится в приказе регулятора об отзыве лицензии.

Банк специализировался на валютно-обменных операциях и денежных переводах физлиц; в значительной степени был вовлечен в проведение сомнительных операций с наличной иностранной валютой, а также транзитных операций. Ряд обстоятельств свидетельствовал об отсутствии у руководства кредитной организации намерений предпринимать действенные меры, направленные на их прекращение, отмечает ЦБ.

Кроме того, Банк России 4 раза за последние 12 месяцев применял меры в отношении Международного расчетного банка.

Международный расчетный банк не является участником системы страхования вкладов.