Раскрыта кража мобильных телефонов почти на полмиллиона рублей в новосибирском аэропорту

28.03.19 09:38

© РИА Новости. Наталья Селиванова

28 марта. Interfax-Russia.ru - Транспортные полицейские раскрыли кражу партии мобильных телефонов общей стоимостью более чем 470 тыс. рублей, сообщает пресс-служба управления МВД России на транспорте по СФО.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий транспортные полицейские в течение суток установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за кражи 35-летний водитель-экспедитор транспортной компании, осуществлявший доставку груза из аэропорта Толмачево в адрес компании-получателя", - говорится в сообщении.

Установлено, что после разгрузки товара на складе, находящемся на территории аэропорта, в служебном автомобиле подозреваемого остались две партии мобильных телефонов различных марок и производителей, в общей сложности 115 штук.

Водитель-экспедитор, воспользовавшись тем, что работники склада забыли в кузове автотранспортного средства часть груза, решил умышленно утаить и присвоить товар.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ (кража).

В настоящее время часть украденных телефонов изъята, фигурант дела полностью признал свою вину.