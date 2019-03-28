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28.03.19 09:38
Раскрыта кража мобильных телефонов почти на полмиллиона рублей в новосибирском аэропорту
"В результате оперативно-розыскных мероприятий транспортные полицейские в течение суток установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за кражи 35-летний водитель-экспедитор транспортной компании, осуществлявший доставку груза из аэропорта Толмачево в адрес компании-получателя", - говорится в сообщении.
Установлено, что после разгрузки товара на складе, находящемся на территории аэропорта, в служебном автомобиле подозреваемого остались две партии мобильных телефонов различных марок и производителей, в общей сложности 115 штук.
Водитель-экспедитор, воспользовавшись тем, что работники склада забыли в кузове автотранспортного средства часть груза, решил умышленно утаить и присвоить товар.
Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ (кража).
В настоящее время часть украденных телефонов изъята, фигурант дела полностью признал свою вину.
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