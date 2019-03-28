Красноярский коммунист Медведев откажется от переданного ему мандата депутата ГД

28.03.19 09:46

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

28 марта. Interfax-Russia.ru - Первый секретарь красноярского краевого комитета КПРФ Петр Медведев откажется от мандата депутата Госдумы, который был передан ему по решению ЦИК.

"Я откажусь от мандата в знак протеста против решения ЦИК, которое отказало в передаче мандата Павлу Грудинину. Руководство партии и я считаем это решение предвзятым и приняли совместное решение об отказе от данного мандата. Для меня важно мнение ЦК партии и коммунистов Красноярского края, которые проголосовали за Грудинина", - сообщил П.Медведев агентству "Интерфакс-Сибирь" в четверг.

Ранее сообщалось, что 27 марта Центральная избирательная комиссия передала вакантный мандат депутата Госдумы, который не достался экс-кандидату в президенты Павлу Грудинину, депутату Заксобрания Красноярского края Петру Медведеву.

По информации юридической службы КПРФ, партия не отказывается от попыток доказать в суде необоснованность решения ЦИК РФ, который 20 марта отказался передать мандат, освободившийся после ухода из жизни депутата Госдумы Жореса Алферова, экс-кандидату в президенты от КПРФ, директору подмосковного совхоза имени Ленина Павлу Грудинину.