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28.03.19 09:50
Дума Новоуральска рассмотрит заявление об отставке главы города Баранова после 10 апреля
"Внеочередное заседание думы о досрочном прекращении полномочий главы будет после 10 апреля, точно дату пока не могут сказать", - отметил собеседник агентства.
По его словам, ожидается, что на той же сессии депутаты объявят конкурс на должность главы.
"Они объявляют на этом же заседании конкурс, и формируется конкурсная комиссия <...> В прошлый раз так было, во всяком случае, я думаю, что они по этой же схеме и в этот раз пойдут", - добавил сотрудник пресс-службы.
Как сообщалось, 27 марта глава Новоуральского городского округа А.Баранов заявил об отставке по собственному желанию на заседании местной думы.
А.Баранов был избран главой Новоуральского городского округа в июне 2017 года.
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