Дума Новоуральска рассмотрит заявление об отставке главы города Баранова после 10 апреля

28.03.19 09:50

© РИА Новости. Руслан Кривобок

28 марта. Interfax-Russia.ru - Дума Новоуральского городского округа планирует в апреле провести внеочередное заседание, на котором будет рассмотрено заявление главы Александра Баранова о досрочной отставке, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе администрации города.

"Внеочередное заседание думы о досрочном прекращении полномочий главы будет после 10 апреля, точно дату пока не могут сказать", - отметил собеседник агентства.

По его словам, ожидается, что на той же сессии депутаты объявят конкурс на должность главы.

"Они объявляют на этом же заседании конкурс, и формируется конкурсная комиссия <...> В прошлый раз так было, во всяком случае, я думаю, что они по этой же схеме и в этот раз пойдут", - добавил сотрудник пресс-службы.

Как сообщалось, 27 марта глава Новоуральского городского округа А.Баранов заявил об отставке по собственному желанию на заседании местной думы.

А.Баранов был избран главой Новоуральского городского округа в июне 2017 года.