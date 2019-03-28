Тульская область продолжит реализацию программы привлечения кадров в медучреждения

28.03.19 09:58

Фото пресс-службы правительства Тульской области

28 марта. Interfax-Russia.ru - Более 300 специалистов пришли на работу в медицинские учреждения Тульской области в 2018 году, реализация программы по привлечению кадров будет продолжена, сообщила пресс-служба облправительства со ссылкой на министра здравоохранения региона Андрея Третьякова.

На встрече с молодыми специалистами Узловской центральной районной больницы министр сообщил, что в рамках нацпроекта "Здравоохранение" реализуются семь региональных проектов, которые направлены в том числе на обеспечение системы здравоохранения квалифицированными кадрами.

"В прошлом году программа позволила привлечь 311 врачей, из них 104 - молодые специалисты. За 2018 год по программе "Земский доктор" привлечено для работы на селе 39 врачей (а всего с начала действия программы - 300 врачей) и шесть фельдшеров", - сказал А.Третьяков.

Кроме того, предусмотрено выделение жилья и социальных выплат для медицинских работников.

В частности, по словам министра, с 2014 года за счет средств бюджета Тульской области приобретено 26 квартир, еще три квартиры переданы министерством обороны РФ. Кроме того, девять квартир в 2018 году были переданы работникам новых ФАПов.

"Проект фельдшерско-акушерского пункта, предусматривающий служебное и жилое помещения в одном доме, позволяет не просто привлекать молодых специалистов для работы на селе в труднодоступных районах области, но и сразу обеспечивать их жильем", - отметил А.Третьяков.

Ранее глава Тульской области Алексей Дюмин заявлял, что в регионе в 2019 году намерены полностью решить вопрос доступности медицинской помощи сельским жителям с открытием фельдшерско-акушерских пунктов. Для повышения доступности медпомощи в регионе также используются передвижные телемедицинские комплексы, с помощью которых специалисты проводят обследования жителей отдаленных районов.