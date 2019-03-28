Судно под флагом Кипра задержано в приморском порту Находка

28.03.19 10:04

© РИА Новости. Виталий Аньков

28 марта. Interfax-Russia.ru - Теплоход "Ocean Crown" под флагом Кипра с филиппинским экипажем на борту задержан в приморском порту Находка после жалоб моряков, сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (ДВРО РПСМ) Николай Суханов.

"На борту судна, использующего удобный флаг Кипра, находятся 20 филиппинских моряков, которые обратились к нам с жалобами о низком уровне зарплаты, неоплаты сверхурочных часов за работу в выходные дни, скудное питание и плохое качество питьевой воды", - сказал Н.Суханов.

По его словам, капитан категорически отказался пускать представителей профсоюза в надстройку судна и предоставлять документы, касающиеся выполнения Сводной Конвенции 2006 года.

Профсоюз обратился к капитану порта Находки, заявив о необходимости проверить судно совместно с представителем портового контроля . Капитан порта Находки принял решение о задержании теплохода "Ocean Crown" до устранения всех замечаний и претензий со стороны портовых властей и моряков к судовладельцу.

Также судовладельцу будет направлено предупреждение о необходимости заключения коллективного договора с Международной Федерацией транспортных рабочих до отхода судна из Находки, сказал Н.Суханов. Повторная встреча с экипажем и проверка всех документов на борту судна была намечена на пятницу.

Теплоход "Ocean Crown" (год постройки 2005, дедвейт 52347 тонн) стоит у причала морского торгового порта Находка под погрузкой угля. Коллективного договора на судне нет.

По данным профсоюза, владелец судна - "Oceanprecius shipping Ltd" из Греции, оператор, который отвечает за выплаты морякам и несет финансовую ответственность за экипаж, компания "Global Carriers Ltd".