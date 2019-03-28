Четверо террористов, планировавших серию терактов, задержаны в ХМАО с начала года

28.03.19 10:06

© РИА Новости. Евгений Биятов

28 марта. Interfax-Russia.ru - Правоохранительные органы Ханты-Мансийского автономного округа задержали еще одного, четвертого члена террористической ячейки, которая планировала серию терактов на территории округа, заявил начальник УМВД по ХМАО Василий Романица на заседании окружной думы в четверг.

"В текущем году задержана группа из четырех лиц, которая планировала совершение взрывов в местах массовых скоплений людей на территории Сургута и Сургутского района, а также подрывы административных зданий", - сказал В.Романица.

По его словам, в связи с этим возбуждено 11 уголовных дел, в том числе по факту приготовления к совершению террористического акта. Ведется следствие.

Как сообщалось, в феврале в ХМАО были задержаны три участника террористической ячейки, планировавших серию терактов и убийства полицейских. У задержанных были изъяты взрывные устройства, граната, оружие и боеприпасы.

Возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.30, п."а" ч.2 ст.205 (приготовление к террористическому акту), а также ч.2 ст.222, ч.2 ст. 222.1 (незаконное приобретение, передача, сбыт и хранение оружия и боеприпасов) УК РФ.