Продажу вейпов несовершеннолетним запретили в ХМАО

28.03.19 10:12

© РИА Новости. Михаил Фомичев

28 марта. Interfax-Russia.ru - Депутаты думы Ханты-Мансийского автономного округа в четверг приняли законопроект о запрете продажи несовершеннолетним вейпов и жидкостям к ним.

В материалах, размещенных на сайте окружной думы, говорится, что в последние годы все больше подростков использует вейпы в качестве особого способа курения, при этом многие из них в последствии переходят на сигареты.

"Применение электронных систем доставки никотина оказывает потенциально вредное воздействие, поскольку в некоторых их разновидностях содержатся токсичные вещества, такие как формальдегид, на том же уровне, что и в сигаретах", - говорится в документах.

Также депутаты внесли изменения в региональный закон об административных правонарушениях, введя штрафы за продажу вейпов несовершеннолетним. Так, для граждан предусмотрены административные штрафы от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 5 до 10 тыс. рублей. Юридические лица могут быть оштрафованы на сумму от 10 до 20 тыс. рублей.