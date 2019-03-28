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28.03.19 10:14
Произведения Федора Конюхова покажут в Русском музее
Посетители впервые увидят его произведения, которые представят его как профессионального художника.
На экспозиции будут показаны около 50 произведений живописи и графики 1970 - 2010-х из частных собраний. Также будет демонстрироваться специально созданный Русским музеем к выставке документальный фильм, посвященный работам художника Ф.Конюхова, в котором он сам расскажет о своих творческих поисках.
"Художественные образы Конюхова формировались в многочисленных экспедициях. На пути к Северному и Южному полюсу, при покорении Эвереста, Фёдор Конюхов делал наброски карандашом при суровой минусовой температуре. На борту своей яхты, когда она шла вокруг света, он работал над новыми сюжетами будущих картин", - отмечают в музее.
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