Новосибирск рассчитывает привлечь почти 6 млрд рублей по программе "Умный город"

28.03.19 10:17

© РИА Новости. Александр Гальперин

28 марта. Interfax-Russia.ru - Около 6 млрд рублей составит объем привлеченных средств по программе "Умный город" в Новосибирске в течение 2020 - 2024 годов, сообщил мэр города Анатолий Локоть журналистам в пятницу.

По его словам, в ближайшее время должно состояться подписание соглашения между Минстроем РФ, правительством Новосибирской области и мэрией Новосибирска.

"Соглашение предусматривает инвестиции в течение пяти лет в размере более 5,8 млрд рублей", - сказал он.

Из этого объема 1,8 млрд рублей - частные инвестиции, уточнил мэр.

Он отметил, что заявка Новосибирска на участие в соответствующей программе была подготовлена еще в 2015 году, и с этого времени город реализует собственную "дорожную карту", в частности, по установке "умных остановок", организации дорожного движения, ряд проектов в энергетике и т.д.