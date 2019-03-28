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28.03.19 10:17
Новосибирск рассчитывает привлечь почти 6 млрд рублей по программе "Умный город"
По его словам, в ближайшее время должно состояться подписание соглашения между Минстроем РФ, правительством Новосибирской области и мэрией Новосибирска.
"Соглашение предусматривает инвестиции в течение пяти лет в размере более 5,8 млрд рублей", - сказал он.
Из этого объема 1,8 млрд рублей - частные инвестиции, уточнил мэр.
Он отметил, что заявка Новосибирска на участие в соответствующей программе была подготовлена еще в 2015 году, и с этого времени город реализует собственную "дорожную карту", в частности, по установке "умных остановок", организации дорожного движения, ряд проектов в энергетике и т.д.
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