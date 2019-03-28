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28.03.19 10:22
В Хибинах намерены развивать спортивный туризм и зимние виды спорта
Как следует из стратегии развития сферы физкультуры и спорта на 2019-2030 годы, имеющейся в распоряжении "Интерфакса", Кировск претендует на звание центра развития лыжных видов спорта и арктического туризма Кольского полуострова, и в ближайшие годы в Хибинах возрастет число событийных спортивных и туристических мероприятий.
По итогам 2018 года, Кировск посетило более 64 тыс. человек, которые увлекаются спортом и активными видами туризма. Согласно стратегии, к 2030 году их количество должно вырасти на 56% - до 100 тыс. человек.
Кроме того, администрация Кировска намерена вовлекать местных жителей в регулярные занятия спортом.
Так, в текущем году планируется ввести в эксплуатацию Ледовую арену, построить международную трассу по натурбану и отдельную спортивную школу по фигурному катанию и хоккею. Кроме того, стратегия предполагает открытие в 2020 году отделения спортивной медицины в Кировске.
После ввода Ледовой арены Кировск намерен войти в Ночную хоккейную лигу.
Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации города, общественное обсуждение стратегии состоится в городском дворце культуры в четверг.
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