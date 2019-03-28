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28.03.19 10:25
Ставрополье получит от РФ 351 млн руб на модернизацию систем водоснабжения
"С Минстроем РФ подписано соответствующее соглашение о реализации проекта по строительству и реконструкции объектов питьевого водоснабжения в рамках нацпроекта. В скором времени в крае будет проведена инвентаризация объектов централизованных систем водоснабжения и водоподготовки, после чего начнется реализация мероприятий проекта", - говорится в сообщении.
По данным управления, масштабная работа по реконструкции систем водоснабжения развернута на Ставрополье с 2017 года.
"В прошлом году на эти цели из бюджетов разных уровней выделено более 400 млн рублей, в том числе около 300 млн - из средств региона. Бесперебойным и качественным водоснабжением были обеспечены 18 тысяч жителей. В этом году качественную воду получат еще 40 тысяч человек", - отмечено в пресс-релизе.
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