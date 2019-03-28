Ставрополье получит от РФ 351 млн руб на модернизацию систем водоснабжения

28.03.19 10:25

© РИА Новости. Владимир Трефилов

28 марта. Interfax-Russia.ru - Ставропольский край до 2024 года привлечет 351 млн рублей федеральных средств на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения в рамках нацпроекта "Экология", сообщает управление по информполитике региона.

"С Минстроем РФ подписано соответствующее соглашение о реализации проекта по строительству и реконструкции объектов питьевого водоснабжения в рамках нацпроекта. В скором времени в крае будет проведена инвентаризация объектов централизованных систем водоснабжения и водоподготовки, после чего начнется реализация мероприятий проекта", - говорится в сообщении.

По данным управления, масштабная работа по реконструкции систем водоснабжения развернута на Ставрополье с 2017 года.

"В прошлом году на эти цели из бюджетов разных уровней выделено более 400 млн рублей, в том числе около 300 млн - из средств региона. Бесперебойным и качественным водоснабжением были обеспечены 18 тысяч жителей. В этом году качественную воду получат еще 40 тысяч человек", - отмечено в пресс-релизе.