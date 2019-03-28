Глава Центризбиркома Башкирии подал в отставку

28.03.19 10:50

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

28 марта. Interfax-Russia.ru - Хайдар Валеев, возглавлявший ЦИК Башкирии с 2011 года, объявил о своей отставке на заседании комиссии в четверг, передал корреспондент агентства "Интерфакс-Поволжье".

"Обращаюсь к вам с заявлением о досрочном освобождении от обязанностей председателя ЦИК Республики Башкортостан", - сказал Х.Валеев.

Члены комиссии приняли отставку Х.Валеева.

Исполняющим обязанности председателя республиканской ЦИК назначен Марат Гадилов.

Руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин зачитал указ врио главы региона о награждении Х.Валеева орденом за заслуги перед Республикой Башкортостан и вручил ему государственную награду. М.Гадилов в свою очередь вручил своему предшественнику почетный знак ЦИК РФ за заслуги в проведении выборов.

Х.Валеев перейдет на работу в администрацию главы Башкирии. По словам руководителя ведомства Александра Сидякина, приказ об этом уже готов.

Как сообщалось, полномочия главы комиссии Х.Валеева были продлены в июне 2017 года.