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28.03.19 10:33
Подмосковье впервые отметит Всемирный день ходьбы
"Всемирный день ходьбы, который впервые пройдёт в Подмосковье, мы планируем сделать традиционным. Разумеется, старты по скандинавской ходьбе мы будем включать в различные легкоатлетические мероприятия в Московской области. Это один из способов реализации программы губернатора Московской области "Активное долголетие", - приводятся в сообщении слова министра Романа Терюшкова.
Он отметил, что в рамках программы по популяризации скандинавской ходьбы в регионе запланирован ряд мероприятий в этом году: в июне скандинавской ходьбой будут заниматься в рамках Спартакиады пенсионеров Московской области, в июле в Сергиевом Посаде пройдёт легкоатлетический забег "Сергиевым путем", в который будут включены элементы скандинавской ходьбы, осенью пройдет Всероссийский день ходьбы.
В Московской области работает более 30 секция для занятий ходьбой. В каждой из секций занимается в среднем около 50-100 человек на постоянной основе.
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