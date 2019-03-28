Подмосковье впервые отметит Всемирный день ходьбы

28.03.19 10:33

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

28 марта. Interfax-Russia.ru - Московская область 18 мая впервые присоединится ко Всемирному дню ходьбы, центральной площадкой станет Красногорск, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.

"Всемирный день ходьбы, который впервые пройдёт в Подмосковье, мы планируем сделать традиционным. Разумеется, старты по скандинавской ходьбе мы будем включать в различные легкоатлетические мероприятия в Московской области. Это один из способов реализации программы губернатора Московской области "Активное долголетие", - приводятся в сообщении слова министра Романа Терюшкова.

Он отметил, что в рамках программы по популяризации скандинавской ходьбы в регионе запланирован ряд мероприятий в этом году: в июне скандинавской ходьбой будут заниматься в рамках Спартакиады пенсионеров Московской области, в июле в Сергиевом Посаде пройдёт легкоатлетический забег "Сергиевым путем", в который будут включены элементы скандинавской ходьбы, осенью пройдет Всероссийский день ходьбы.

В Московской области работает более 30 секция для занятий ходьбой. В каждой из секций занимается в среднем около 50-100 человек на постоянной основе.