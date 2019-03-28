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28.03.19 10:35

Прокуратура Карелии обжаловала приговор по делу о гибели 14 детей на Сямозере

© РИА Новости. Максим Богодвид
28 марта. Interfax-Russia.ru - Прокуратура обжаловала приговор по делу о гибели 14 детей на Сямозере в Карелии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства в четверг.

"Сегодня апелляционное представление должно поступить в Верховный суд республики", - отметил собеседник агентства.

Представители гособвинения считают приговор суда первой инстанции необоснованным в отношении всех шестерых фигурантов.

Как сообщалось ранее, ранее приговор в Верховном суде Карелии обжаловала защита осужденной экс-директора парк-отеля "Сямозеро" Елены Решетовой. Кроме того, апелляцию на приговор бывшим инструкторам лагеря Павлу Ильину и Валерию Круподерщикову подал адвокат одной из потерпевших по делу.

18 марта судья Петрозаводского горсуда Александр Смирнов приговорил Е.Решетову и ее бывшего заместителя Вадима Виноградова к 9,5 лет колонии общего режима каждому.

Кроме того, инструктор лагеря В.Круподерщиков оправдан по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), но признан виновным по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности). Суд назначил ему наказание в виде 8 месяцев лишения свободы в колонии-поселении, но освободил из-за истечения срока давности.

Также суд оправдал врио руководителя управления Роспотребнадзора Карелии Людмилу Котович, бывшего инструктора парк-отеля "Сямозеро" П.Ильина и экс-руководителя управления Роспотребнадзора по Карелии Анатолия Коваленко в связи с отсутствием состава преступления.

Трагедия на карельском озере произошла в июне 2016 года, когда из оздоровительного лагеря в поход по водоему на лодках отправились 47 детей и четверо сопровождающих взрослых. Во время шторма лодки перевернулись, погибли 14 детей.

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