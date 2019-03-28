Калининградский аэропорт "Храброво" не принимает и не отправляет самолеты из-за тумана

28.03.19 10:37

© РИА Новости. Максим Блинов

28 марта. Interfax-Russia.ru - Калининградский аэропорт "Храброво" из-за сильного тумана задерживает рейсы, сообщила пресс-служба аэрокомплекса.

"В четверг в связи с неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту "Храброво" произошли изменения в расписании авиарейсов. Из-за тумана видимость на взлетно-посадочной полосе недостаточная для осуществления посадки воздушных судов. В связи с этим прибытие и отправка рейсов задерживается", - говорится в пресс-релизе.

Так, задерживается прибытие рейсов и Москвы, Санкт-Петербурга и Минска.

Актуальная информация о планируемом времени прибытия и отправления рейсов представлена на онлайн табло на сайте аэропорта.