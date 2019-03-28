"Черные риелторы" осуждены в Иркутске за семь убийств владельцев квартир

28.03.19 10:49

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова

28 марта. Interfax-Russia.ru - Иркутский областной суд в четверг вынес приговор группе "черных риелторов" из восьми человек, которые отнимали квартиры у неблагополучных жителей микрорайона Ново-Ленино Иркутска, а наиболее строптивых убивали.

"Лидер группы Игорь Наталин, который работал начальником ЖЭУ и имел доступ к сведениям о жильцах, поэтому выступал организатором преступлений, осужден на 23 года лишения свободы в колонии строгого режима. Исполнитель убийств Дмитрий Перетолчин получил пожизненный срок, и будет отбывать наказание в колонии особого режима", - сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе облсуда.

Единственная среди осужденных женщина Галина Елохина приговорена к 5 годам в колонии общего режима, еще один фигурант - Алексей Селиванов - к 8 годам в колонии строгого режима.

"Остальным осужденным назначены условные сроки, так как они не входили в организованную И.Наталиным группу "черных риелторов" и привлекались им только к совершению одного преступления", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он уточнил, что "черные риелторы" признаны виновными в семи убийствах владельцев квартир (ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также в похищениях (ч. 3 ст. 126 УК РФ) и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 3 ст. 111 УК РФ).

Ранее сообщалось, что организованная преступная группа "черных риелторов" действовала с 2004 по 2008 годы в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска. Ее участники отнимали квартиры у социально неблагополучных местных жителей - одиноких стариков, инвалидов, сирот, а также лиц, злоупотребляющих наркотиками и алкоголем. Преступники заставляли своих жертв переоформлять на них недвижимость, после чего вывозили их за пределы Иркутска, а наиболее строптивых убивали.

Сообщалось также, что ранее был осужден один из лидеров данной преступной группы Андрей Беспалов, поскольку на стадии предварительного расследования заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Иркутский облсуд признал его виновным в пяти убийствах и назначил наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима.