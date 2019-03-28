Владимирская область направит 5,7 млрд руб на расселение аварийного жилья

28.03.19 10:52

© РИА Новости. Александр Кряжев

28 марта. Interfax-Russia.ru - Владимирская область в 2019-2024 годах планирует направить на переселение граждан из аварийного жилья порядка 5,7 млрд рублей, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В регионе в рамках федеральной программы попадают под расселение 329 домов, которые признаны аварийными с 1 января 2012 по 1 января 2017 года. В них проживает 7 тыс. человек, площадь жилых помещений - 119 тыс. кв.метров.

Отмечается, что вместе с тем, в регионе признаны аварийными еще 162 многоквартирных дома. В связи с этим для расселения домов, на которые не распространяется федеральное финансирование, принято решение ежегодно дополнительно выделять средства из областного бюджета. За 6 лет на эти цели планируется направить 1 млрд рублей, в том числе в 2019 году - 176 млн рублей.