Петербуржец отправится на полгода в колонию за пьяный дебош на борту самолета

28.03.19 11:01

© РИА Новости. Владимир Песня

28 марта. Interfax-Russia.ru - Адлерский районный суд Сочи вынес приговор жителю Санкт-Петербурга, обвиняемому в хулиганстве на борту воздушного судна, сообщил Следственный комитет в четверг.

Подсудимому назначено наказание в виде шести месяцев лишения свободы в колонии-поселении, говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что 29 января 2019 года на борту самолета "Boing 737-800" авиакомпании "Россия", выполнявшего рейс "Пулково-Анталия", 34-летний обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выражался нецензурной бранью в адрес бортпроводников, провоцировал конфликт, пытался ударить членов экипажа.

Отмечается, что от действий дебошира пострадала одна из пассажирок, а воздушное судно было вынуждено отклониться от заданного маршрута и совершить посадку в аэропорту Сочи.

На период следствия в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.