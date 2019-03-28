Вооруженную "Калибрами" подлодку ТОФ "Петропавловск-Камчатский" спустили на воду в Петербурге

28.03.19 11:06

© РИА Новости. Ирина Мотина

28 марта.Interfax-Russia.ru - Первая новейшая дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 для Тихоокеанского флота (ТОФ) "Петропавловск-Камчатский" спущена на воду на предприятии "Адмиралтейские верфи" (входят в Объединенную судостроительную корпорацию) в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент "Интерфакса" с церемонии спуска.

"Сегодня у нас спуск первой лодки для Тихоокеанского флота. Лодку передадут флоту до конца года", - сказал генеральный директор АО "Адмиралтейские верфи" Александр Бутаков.

"Подводные лодки обладают уникальными качествами. Мы уверены, что все корабли серии будут сданы вовремя", - сказал врио заместителя главнокомандующего ВМФ РФ Игорь Мухаметшин.

Как сообщалось, Тихоокеанский флот получит шесть подлодок проекта 636.3, оснащенных крылатыми ракетами "Калибр".

Подлодки проекта 636.3 относятся к третьему поколению и являются развитием проектов 636 и 877. Они считаются одними из самых малошумных в мире, за что на Западе получили название "Черная дыра". Скорость подводного хода составляет 20 узлов, предельная глубина погружения - 300 метров, автономность плавания - 45 суток, экипаж - 52 человека, подводное водоизмещение - около 4 тыс. тонн.

Особенностью подлодок проекта 636.3 является их оснащение комплексом ударного ракетного вооружения "Калибр-ПЛ", а также обновленным радиоэлектронным оборудованием.

Ранее "Адмиралтейские верфи" построили для Черноморского флота серию из шести дизель-электрических подлодок с "Калибрами".