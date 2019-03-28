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Станцию "Каховская" закроют с 30 марта до 2020 года для включения в состав БКЛ

© РИА Новости. Евгений Биятов
28 марта. Interfax-Russia.ru - Станция московского метрополитена "Каховская" будет закрыта с субботы до следующего года для интеграции в Большую кольцевую линию, сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе столичной подземки.

"С 30 марта по просьбе департамента строительства для реконструкции будет закрыта станция "Каховская". Ограничения необходимы для модернизации инфраструктуры станции и включения ее в состав Большой кольцевой линии метро", - сказали в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, во время закрытия станции "Каховская" движение поездов по одноименной линии будет осуществляться только между станциями "Варшавская" и "Каширская".

"От станции "Каховская" до станции "Варшавская" пассажиры смогут доехать на регулярных маршрутах наземного городского транспорта. Для пассажиров станция "Каховская" откроется уже в составе БКЛ", - сказали в столичной подземке.

Станция "Севастопольская" Серпуховско-Тимирязевской линии будет работать в обычном режиме. Поэтому пассажиры, пользовавшиеся ранее станцией "Каховская" для входа в метро, смогут заходить на "Севастопольскую" и пользоваться Серпуховско-Тимирязевской линией и доступными пересадками с этой линии для поездок по городу, сообщили в пресс-службе.

Как сказали в метрополитене, в период реконструкции на станции "Каховская" строители полностью обновят облицовку путевых стен и платформ, заменят пути.

"Кроме того, будет построен дополнительный переход со станции "Каховская" на станцию "Севастопольская",- добавили в пресс-службе.

По сообщениям департамента строительства Москвы, южный и юго-западный участки БКЛ планируют открыть в 2020 году. В состав южного участка, к которому будет присоединена Каховская линия, войдут еще три станции: "Зюзино", "Воронцовская", "Улица Новаторов". Три станции будут открыты в составе юго-западного участка: "Проспект Вернадского", "Мичуринский проспект" и "Аминьевское шоссе", сообщили в столичном метрополитене.

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