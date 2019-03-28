Мосгорсуд не отпустил генерала Дрыманова из СИЗО

28.03.19 11:18

© РИА Новости. Антон Денисов

28 марта. Interfax-Russia.ru - Мосгорсуд в четверг отклонил жалобу защиты на решение о продлении срока ареста бывшему начальнику столичного главка следственного комитета России (СКР), генералу Александру Дрыманову, обвиняемому в получении взяток.

"Постановление районного суда о продлении меры пресечения в отношении Дрыманова оставлено без изменения", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Таким образом, апелляционная инстанция не нашла оснований для изменения генералу меры пресечения на более мягкую.

Лефортовский суд Москвы 12 марта оставил А.Дрыманова в СИЗО до 16 июня. Таким образом было удовлетворено ходатайство следствия.

А.Дрыманов был задержан и арестован в середине июля 2018 года по обвинению в двух эпизодах взяточничества - крупного и особо крупного (п. "в" ч. 5 ст. 290, ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Следствие считает, что генерал получил 200 тыс. долларов за освобождение из следственного изолятора и смягчение обвинения подельнику криминального авторитета Захара Калашова (Шакро Молодой) - Андрею Кочуйкову (Итальянец), задержанному после перестрелки у ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве в декабре 2015 года.

Кроме того, заключивший сделку с правосудием бывший первый заместитель А.Дрыманова - Денис Никандров, арестованный в 2016 году по делу о получении взятки должностными лицами СКР за облегчение уголовного преследования А.Кочуйкова, рассказал следователям ФСБ, что в 2016 году передал начальнику 9 тыс. 850 евро за содействие назначению на должность и общее покровительство по службе.

А.Дрыманов заявлял, что вину не признает и что он "готов к процессуальному сражению".