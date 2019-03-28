Более 1 тыс. пьяных пассажиров в 2018 году сняли с поездов в Тюменской области

28.03.19 11:27

© РИА Новости. Владимир Астапкович

28 марта. Interfax-Russia.ru - Сотрудники Тюменского линейного отдела МВД России на транспорте в минувшем году сняли с поездов несколько сотен пьяных пассажиров.

"Статистика внушительная - более 1 тыс. пассажиров было снято в 2018 году за нарушения правил перевозки", - сказал заместитель начальника полиции (по оперативной работе) Тюменского линейного отдела МВД России на транспорте Станислав Ключников на пресс-конференции в четверг в совместном пресс-центре агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

По его словам, в большинстве случаев снятые с поезда пассажиры находились в состоянии алкогольного опьянения.

Он также добавил, что Тюменский линейный отдел МВД России на транспорте обслуживает участок железной дороги, который проходит по территории Тюменской области, а также часть пути в Свердловской и Омской областях.