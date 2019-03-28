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28.03.19 11:30
Более 40 приморских чиновников уволены за коррупцию в 2018 году
"За 2018 год в результате вмешательства органов прокуратуры края в связи с утратой доверия уволено и прекращены досрочно полномочия 41 лица", - говорится в сообщении.
В их числе - сотрудник полиции, 38 депутатов представительных органов муниципальных образований края, глава муниципального образования, руководитель краевого государственного учреждения.
Отмечается, что полномочия 38 местных депутатов прекращены в судебном порядке на основании исков временно исполняющего обязанности губернатора Приморья, подготовленных на основе материалов прокурорских проверок. В основном они не предоставляли сведения о доходах.
В свою очередь, уволенный в связи с утратой доверия старший оперуполномоченный управления уголовного розыска УМВД России по краю, который в 2013-2017 годах приобрел для продажи пять дорогостоящих автомашин, представил неполные сведения о доходах, не отразил сведения о поступлении на банковский счет средств в размере более 8 млн рублей.
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