Худрук Александринки опроверг слухи об "уничтожении" театра Волкова в результате объединения

28.03.19 11:37

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28 марта. Interfax-Russia.ru - Объединение Александринского и Волковского театров не означает утрату их индивидуальности и "творческого лица", заявил худрук Александринки Валерий Фокин.

"Один важный момент, о котором все говорят: ни один театр, ни Ярославский, ни Александринский никуда не деваются. Они не уничтожаются. Потому что некоторые уже с удовольствием пытаются сказать, что вроде погибает и один театр и другой. Ничего подобного. Оба театра существуют, работают, как и работали. И будут работать по своим репертуарам, творческим планам", - привели "Интерфаксу" слова В.Фокина в Минкультуры.

Он пояснил, что оба театра сохранят свои бренды в названии, штатном расписании, в своём устройстве.

"Оба театра имеют свою индивидуальность, своё творческое лицо. Это должно быть сохранено. Потому что мы разные театры. Несмотря на то что мы два старейших, но творчески мы два разных театра. Просто к этому прибавляются новые возможности, новые общие программы, которые на будут развивать", - сказал В.Фокин.

Он заметил, что обьединение театров позволит развивать их творческие потенциалы.

"Речь идёт о создании общих художественных программ, которые намерены делать. Это имеются в виду и образовательные программы, и репертуарные, и гастрольные, и международные", - сказал он.

По словам В.Фокина, ярославский театр выходит на другой уровень "и творческий, и экономический". "Поскольку, конечно же, будут преференции новые и новый бюджет. И это тоже поможет в их творческой жизни прежде всего и социально экономической жизни. Вообще они выходят из просто очень хорошего известного регионального театра в какой-то новый для себя статус", - сказал В.Фокин.

Ранее о том, что Александринский театр и ярославский театр имени Волкова объединяются в единый театральный комплекс - "Первый национальный театр России (Академический Александринский театр -Академический театр имени Волкова)", заявил министр культуры Владимир Мединский.