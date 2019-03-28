Бондарев заявил о готовности Москвы обсуждать новые варианты контроля над вооружениями

28.03.19 11:43

© РИА Новости. Сергей Пивоваров

28 марта. Interfax-Russia.ru - Россия готова к взаимодействию с любыми странами и обсуждению новых вариантов договоров в сфере контроля над вооружениями, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Мы всегда выступаем за деэскалацию конфликта, за мир и конструктивное взаимодействие со всеми странами, поэтому готовы искать пути сближения, обсуждать новые, более актуальные на сегодняшний день варианты договоров в сфере контроля над вооружениями", - сказал В.Бондарев на встрече с иностранными военными атташе в четверг, говоря о выходе США и РФ из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД).

"Очень надеюсь заручиться вашей поддержкой в этом вопросе - поддержкой высокопоставленных представителей военных ведомств, к мнению которых, безусловно, прислушивается руководство ваших стран", - продолжил он.

Сенатор уверен, что "наша правота и честность в исполнении взятых на себя международных обязательств понятны любому военному специалисту, в том числе американскому".

Однако, считает он, признание правоты России "было бы невыгодно для американской политической элиты, так как именно постановку на боевое дежурство ракеты 9М729 они преподнесли как формальный повод для собственного выхода из названного Договора (ДРСМД)".

"Надуманный - в очередной раз подчеркну - повод", - сказал сенатор.

По его словам, последовавший за этим выход России из Договора стал ответным шагом.