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28.03.19 11:45
Порядок отселения граждан из зон наводнений утвержден на Кубани
Депутаты приняли соответствующие поправки в закон "О защите населения и территорий Краснодарского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" накануне в ходе очередной сессии, говорится в сообщении.
Утвержденные изменения закрепляют возможность выделения из краевого бюджета субсидий на выплаты гражданам для приобретения нового жилья взамен того, которое находится в зоне возможного подтопления.
При этом жилье, находящееся в зоне риска, гражданин обязан будет безвозмездно передать муниципалитету. Предложения внес губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
По мнению председатель Заксобрания Юрия Бурлачко, которое приводит пресс-служба, в регионе необходимо планомерно отселять жителей из потенциально опасных мест. Начать необходимо с определения территорий и составления списка жителей, которые нуждаются в помощи.
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