Порядок отселения граждан из зон наводнений утвержден на Кубани

28.03.19 11:45

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

28 марта. Interfax-Russia.ru - Законодательное собрание Краснодарского края утвердило механизм отселения жителей с опасных территорий в зонах возможных подтоплений, сообщила пресс-служба регионального парламента в четверг.

Депутаты приняли соответствующие поправки в закон "О защите населения и территорий Краснодарского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" накануне в ходе очередной сессии, говорится в сообщении.

Утвержденные изменения закрепляют возможность выделения из краевого бюджета субсидий на выплаты гражданам для приобретения нового жилья взамен того, которое находится в зоне возможного подтопления.

При этом жилье, находящееся в зоне риска, гражданин обязан будет безвозмездно передать муниципалитету. Предложения внес губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По мнению председатель Заксобрания Юрия Бурлачко, которое приводит пресс-служба, в регионе необходимо планомерно отселять жителей из потенциально опасных мест. Начать необходимо с определения территорий и составления списка жителей, которые нуждаются в помощи.