Служба безопасности "Роснефти" выявила злоупотребления в работе дальневосточного представительства

28.03.19 11:50

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

28 марта. Interfax-Russia.ru - "Роснефть" передала в правоохранительные органы материалы, связанные со злоупотреблениями в представительстве компании на Дальнем Востоке, сообщили "интерфаксу" в компании в четверг.

"Службой безопасности "Роснефти" были выявлены злоупотребления в деятельности представительства ПАО "НК "Роснефть" в ДВФО. Материалы были переданы в правоохранительные органы", - сказали в компании.

Там отметили, решение о ликвидации представительства было принято в конце 2018 года, "завершаются предусмотренные ликвидационные процедуры, всем сотрудникам вручены уведомления об увольнении".