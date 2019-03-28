КПРФ подала иск в Тверской суд Москвы из-за отказа Грудинину в мандате

28.03.19 12:01

© РИА Новости. Евгений Биятов

28 марта. Interfax-Russia.ru - КПРФ обжаловала в Тверском суде Москвы отказ Центральной избирательной комиссии передать мандат Госдумы, ставший вакантным после смерти Жореса Алфёрова, экс-кандидату в президенты от коммунистов Павлу Грудинину, заявил зампред ЦК Компартии Юрий Афонин.

"Верховный суд отказался рассматривать иск. Мы считаем, что оснований для такого отказа не было. Несмотря на это, мы подали иск в Тверской суд Москвы по месту нахождения Центральной избирательной комиссии", - заявил Ю.Афонин журналистам в четверг.

КПРФ также считает необоснованным решение Мещанского суда Москвы, и будут добиваться его отмены.

"Мы будем через судебные инстанции бороться за восстановление справедливости и принятия мер в том числе на бездействие Центральной избирательной комиссии, которая отказалась принимать подготовленное постановление (о передаче мандата П.Грудинину - ИФ)", - сказал зампред ЦК КПРФ.

21 марта ЦИК отказалась передать П.Грудинину мандат депутата Госдумы, ранее принадлежавший нобелевскому лауреату Жоресу Алферову, ушедшему из жизни 1 марта. Зампредседателя ЦИК России Николай Булаев заявил, что наличие у П.Грудинина незакрытых на момент регистрации в качестве кандидата от партии счетов за границей делают невозможным передачу ему думского мандата и его регистрацию в качестве парламентария, так это противоречит действующему законодательству.

Кроме того, вопросы у ЦИК вызвало содержание представленных КПРФ документов - коммунисты в решении президиума ЦК КПРФ не представили мотивированного решения о передаче П.Грудинину мандата вне очереди.

22 марта КПРФ обжаловала решение ЦИК в Верховном суде РФ, который позже вернул иск без рассмотрения.

В четверг первый секретарь красноярского краевого комитета КПРФ, депутат регионального Заксобрания Петр Медведев сдал в ЦИК России официальный отказ от мандата депутата Госдумы, ставшего вакантным после смерти Жореса Алфёрова, который ранее был передан ему накануне по решению Центризбиркома.