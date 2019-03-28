Пограничники, ЧФ и авиация ФСБ провели учения в Керченском проливе

28.03.19 12:09

Фото пресс-службы погрануправления ФСБ России по республике Крым

28 марта. Interfax-Russia.ru - Российские пограничники, Черноморский флот и авиация ФСБ на учениях отработали совместные действия при проходе иностранных военных кораблей через Керченский пролив, сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по республике Крым в четверг.

"Отработаны вопросы ведения огня из корабельного, авиационного, стрелкового оружия по надводной цели. Кроме того, оперативно-боевые подразделения отработали варианты десантирования беспарашютным и абордажным способами на условное судно-нарушитель", - говорится в пресс-релизе.

Учения прошли накануне, 27 марта, в акватории Черного моря. Темой было "пресечение действий, направленных на нарушение морских транспортных коммуникаций и попыток незаконного прохода через Керченский пролив иностранных военных кораблей".

В учении в районе мыса Опук задействовали силы и средства Пограничных управлений ФСБ России по Республике Крым и Краснодарскому краю, Черноморского флота, авиации ФСБ.

"Силовики способны в кратчайшие сроки обезвредить нарушителя, отразить нападение противника, обеспечить безопасность судоходства и рыбопромысловой деятельности в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива", - сделали вывод пограничники по результатам учений.

Как сообщалось, Украина создает корабельно-катерную группировку своих ВМС в Азовском море. Об этом в Киеве заявили после инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года, когда три корабля ВМС Украины - бронекатера "Бердянск" и "Никополь", рейдовый буксир "Яны Капу" - нарушили порядок прохождения через территориальное море РФ при следовании из Черного в Азовское море.

Российские пограничники с применением оружия задержали корабли и отконвоировали в Керчь, 22 моряка и двое сотрудников СБУ арестованы по обвинению в незаконном пересечении госграницы России. Все они заявили следствию, что считают себя военнопленными. США и Евросоюз потребовали освобождения украинских моряков.