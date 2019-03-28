ФСБ: в Дагестане задержан боевик, причастный к взрывам на станциях "Лубянка" и "Парк Культуры"

28.03.19 13:55

© РИА Новости. ФСБ РФ

28 марта. Interfax-Russia.ru - ФСБ России сообщает о задержании в Дагестане и доставке в Москву подозреваемого в причастности к организации взрывов на станциях столичного метрополитена в марте 2010 года.

"ФСБ в целях реализации принципа неотвратимости наказания во взаимодействии со Следственным комитетом РФ в Хасавюртовском районе Дагестана задержан член "бандгруппы Вагабова", - сообщили "Интерфаксу" в ЦОС ФСБ.

Там отметили, что названная бандгруппа, главарь которой был уничтожен в 2010 году, "причастна к организации взрывов, совершенных террористами-смертниками 29 марта 2010 года, в Москве на станциях метро "Лубянка" и "Парк культуры".

"Подозреваемый доставлен в Москву для проведения дальнейших следственных действий", - сообщает спецслужба.

29 марта 2010 года на станциях метро "Парк Культуры" и "Лубянка" в утренние часы пик с интервалом 40 минут прогремели два взрыва. Погибли 40 человек, еще около 160 получили ранения.

Террористки-смертницы привели в действие взрывные устройства в момент остановки поездов, когда и в вагонах, и на платформах скопилось наибольшее количество людей. Мощность самодельных взрывных устройств составила до 4 кг тротила на "Лубянке" и до 2 кг - на "Парке культуры".

В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) ранее сообщали, что 6 февраля 2013 года в Дагестане был уничтожен один из причастных к этому теракту боевик Гусен Магомедов, который лично сопровождал для прохода в метро смертницу, которая подорвала самодельное взрывное устройство на станции "Парк культуры".

В 2010 году был уничтожен организатор взрывов - один из лидеров диверсионно-террористического подполья Магомедали Вагабов.

В декабре 2017 года сообщалось о том, что правоохранительные органы опознали в одном из уничтоженных в Гумбетовском районе Дагестана боевиков Ильяса Шарипова - брата смертницы Марьям Шариповой, которая взорвала себя в московском метро.