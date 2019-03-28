Житель Омска получил 3 года колонии за хищение более 100 тонн нефти из нефтепровода

28.03.19 12:34

© РИА Новости. Евгений Одиноков

28 марта. Interfax-Russia.ru - Омский районный суд Омской области вынес приговор местному жителю по уголовному делу о хищении сырой нефти в особо крупном размере, сообщает прокуратура региона.

В суде было установлено, что мужчина в течение года делал незаконные врезки в магистральный нефтепровод. Похищенное сырье - 111 тонн - он вывозил на специально приспособленном грузовом автомобиле, чтобы впоследствии продать.

"Всего им было совершено семь эпизодов хищения, в результате чего нефтяной компании был причинен ущерб на сумму около 2,3 млн рублей", - говорится в сообщении.

Подсудимый приговорен к 3 годам колонии общего режима. Кроме того, с него взыскана сумма причиненного им материального ущерба.