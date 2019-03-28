Сенатор: Россия пока не ввела в действие новые правила плавания иностранных кораблей в Арктике

28.03.19 12:53

© РИА Новости. Вера Костамо

28 марта. Interfax-Russia.ru - Новые правила плавания для иностранных военных судов и кораблей в Арктике пока не вступили в силу, заявил в четверг первый заместитель председателя комитета Совете Федерации РФ по обороне и безопасности Александр Ракитин.

"Утверждать, что новые правила плавания для иностранных военных судов в Арктике уже действуют, неверно, это не так", - сказал он на брифинге для иностранных военных атташе.

Так А.Ракитин ответил на вопрос германского посольства в РФ о том, начали ли уже действовать новые правила для иностранных судов относительно использования Арктики и Северного морского пути.

Он напомнил, что в настоящее время действуют правила плавания, утверждённые постановлением правительства РФ в 1999 году.

А.Ракитин отметил, что планируемые изменения связаны, прежде всего, с необходимостью предотвращения загрязнения морской среды.

"Наши усилия направлены, в первую очередь, на обеспечение безопасности мореплавания в данном регионе. Смею вас заверить, что разрабатываемый документ будет соответствовать всем нормам международного права, а с окончательной его редакцией вы сможете ознакомиться после его официального утверждения правительством РФ", - резюмировал он.

Зампред отметил, что в настоящее время документ проходит межведомственное согласование и говорить о его вступлении в силу пока рано.