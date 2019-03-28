Правительство прекратило принимать заявки от регионов на создание новых ТОРов в моногородах

28.03.19 13:00

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

28 марта. Interfax-Russia.ru - Минэкономразвития РФ прекратило принимать заявки от регионов на создание новых территорий опережающего социально-экономического развития (ТОРов) в моногородах, сообщили "Интерфаксу" источники в финансово-экономическом блоке правительства, в регионах, которые собирались подать такие заявки, и подтвердили в самом министерстве.

По словам одного из источников, решение не принимать к рассмотрению предложения о создании новых ТОР зафиксировано в протоколе совещания у первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова (состоялось еще в конце января).

Несколько источников в правительствах различных регионов сообщили "Интерфаксу", что до них довели информацию, что в федеральном центре отказались от идеи создавать новые ТОРы.

В пресс-службе Минфина не стали комментировать это решение, отметив, что ответственным по этой теме является Минэкономразвития.

В пресс-службе Минэкономразвития подтвердили "Интерфаксу" эту информацию, отметив, что министерство сконцентрируется на работе с действующими ТОРами в моногродах.

"Действительно, в настоящее время Минэкономразвития России делает акцент на работу с существующими территориями опережающего социально-экономического развития (ТОР) в моногородах, а не на создание новых ТОР", - сказали в министерстве, комментируя вопрос, действительно ли есть решение не принимать новые заявки на создание ТОРов.

"Напомним, что начиная с 2016 года в моногородах создано уже 78 ТОР. На сегодняшний день в них зарегистрировано 327 резидентов, которыми фактически создано 11,4 тыс. рабочих мест и привлечено инвестиций в размере 21,9 млрд рублей", - описали в министерстве текущее положение с ТОРами.

"Как и любая мера государственной поддержки, инструмент ТОР требует совершенствования. Минэкономразвития России ведется работа по внесению изменений в законодательство о ТОР, предусматривающих основания прекращения существования ТОР в случае неэффективного ее функционирования. Соответствующий законопроект сейчас проходит процедуру межведомственного согласования", - сообщили в Минэкономразвития.

"Вместе с тем, в рамках функционирования ТОР наиболее актуальным вопросом сейчас является расширение перечня видов деятельности, при осуществлении которых возможно применение льготного режима налогообложения. В этой связи министерством организована работа по сбору заявок от регионов по новым видам экономической деятельности. Внесение изменений в части расширения перечня видов деятельности будет способствовать привлечению в моногорода дополнительных резидентов и созданию новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий", - описали текущую деятельность с уже функционирующими ТОРами в министерстве.

Закон о создании ТОРов в РФ был принят в декабре 2014 года с целью установления особого льготного режима осуществления предпринимательской деятельности в экономических зонах, прежде всего на Дальнем Востоке и в моногородах. Уполномоченным органом за создание ТОРов на Дальнем Востоке является Минвостокразвития.