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28.03.19 13:02

Почти 400 тысяч пассажиров смогут слетать на Дальний Восток по льготам

© РИА Новости. Наталья Селиверстова
28 марта. Interfax-Russia.ru - Дополнительные субсидии на перелёты на Дальний Восток позволят перевезти туда и обратно почти 400 тысяч пассажиров на льготных условиях, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Чтобы обеспечить льготные авиаперевозки пассажиров с учётом внесённых изменений (в правила предоставления субсидий) мы дополнительно выделяем 2,5 млрд рублей из резервного фонда правительства. Эти средства позволят перевести на льготных условиях почти 380 тысяч авиапассажиров с Дальнего Востока и обратно", - сказал Д.Медведев на заседании правительства.

По данным Росавиации, в 2019 году рейсы с Дальнего Востока и в обратном направлении субсидируются по 90 маршрутам, в программе, которая действует круглогодично, участвуют восемь авиакомпаний.

Воспользоваться льготными перевозками могут граждане РФ в возрасте до 23 и старше 60 лет (для женщин - старше 55 лет), инвалиды и сопровождающие их лица, многодетные семьи.

Первоначально бюджет выделил на программу 2,9 млрд руб., но в середине января участвующий в программе "Аэрофлот" сообщил, что распродал все льготные билеты на Дальний Восток за шесть дней.

Как отмечалось, перевозчик получил на эти цели 793 млн руб. субсидий, хотя запрашивал 2,1 млрд руб. Руководство "Аэрофлота" обратилось в Минтранс с просьбой выделить ему всю запрошенную сумму.

Минтранс в свою очередь сообщал, что предложил выделить дополнительно 5,2 млрд руб., из них 2,5 млрд руб. - из резервного фонда правительства.

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