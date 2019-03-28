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28.03.19 13:09

Депутата Брянского горсовета исключили из ЛДПР за инцидент в ресторане

© РИА Новости. Сергей Мамонтов
28 марта. Interfax-Russia.ru - Руководство ЛДПР приняло решение об исключении из партии лидера фракции в Брянском горсовете Мухтара Бадырханова, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального отделения партии в четверг.

"Принято решение исключить из ЛДПР Мухтара Бадырханова за предательство партийных интересов, за совершение порочащих ее действий, наносящих моральный ущерб ЛДПР. Решение высшего совета ЛДПР подписал лидер партии Владимир Жириновский", - сказал собеседник агентства.

Исключение М.Бадырханова из партии инициировало Брянское региональное отделение ЛДПР. Текст соответствующего обращения к руководителю высшего совета партии В. Жириновскому, подписанный исполняющим обязанности координатора регионального отделения Борисом Пайкиным, опубликован на официальном сайте реготделения.

В документе говорится, что 5 ноября 2018 года М.Бадырханов в компании друзей проводил досуг ресторане "Мясо&Рыба" в Москве. Они заказали алкогольные напитки на сумму более 117 тыс. рублей, а затем отказались оплачивать счет до предъявления пустой тары. При этом продолжали заказывать дорогостоящие напитки.

"Участники компании допускали пренебрежительное отношение к сотрудникам заведения, хамили, указывали на то, что имеют "связи", угрожали проблемами с представителями власти. По словам менеджера заведения, один из посетителей - позднее выяснилось, что это Бадырханов - допускал нецензурную брань и угрозы в адрес сотрудников ресторана", - отмечено в письме.

Сотрудники ресторана обратились в правоохранительные органы. Региональное отделение партии узнало о недостойном поведении депутата только в конце марта.

В письме к В.Жириновскому отмечается, что такое поведение М.Бадырханова "наносит репутационный и моральный ущерб ЛДПР".

М.Бадырханову 32 года, он возглавляет один из крупнейших агрохолдингов региона "Царь-Мясо", руководит фракцией ЛДПР в Брянском горсовете народных депутатов.

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