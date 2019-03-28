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28.03.19 13:51
Экс-губернатор Хабаровского края Ишаев задержан в Москве
"Ишаев задержан в Москве, это связано с уголовным делом о махинациях в лесной отрасли", - сказал собеседник агентства.
При этом он уточнил, что задержание В.Ишаева и обыски в администрации Хабаровского края проводятся в рамках расследования одного уголовного дела.
По данным источника "Интерфакса", задержан также один из бывших заместителей В.Ишаева, работавший с ним на прежних должностях.
Кроме того, стало известно, что в рамках так называемого "хабаровского уголовного дела", по которому проходит экс-губернатор края Виктор Ишаев, задержан глава ликвидируемого представительства "Роснефти" Геннадий Кондратов.
"Кондратов задержан в рамках уголовного дела, в котором фигурирует бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев", - сказал "Интерфаксу" информированный источник.
Ранее "Роснефть" сообщила, что служба безопасности компании выявила злоупотребления в деятельности представительства компании на Дальнем Востоке и передала материалы в правоохранительные органы.
Также в четверг стало известно, что сотрудники ФСБ проводят обыски в кабинете зампреда правительства Хабаровского края по вопросам безопасности и взаимодействия с федеральными органами госвласти Владимира Хлапова.
"В администрации Хабаровского края проводятся обыски, они идут и в кабинете Хлапова", - сказал источник.
Пресс-секретарь губернатора Хабаровского края Надежда Томченко сообщила журналистам, что проверка проходит в рамках расследования уголовного дела о махинациях в лесной отрасли.
"Информацию об обысках подтверждаем. Мероприятия проходят в рамках "лесного дела", - сказала Н.Томченко.
Ранее сообщалось, что 20 марта Центральный районный суд Хабаровска арестовал бывшего первого заместителя председателя правительства края Василия Шихалева на два месяца в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий и миллиардных махинациях в лесной отрасли региона. В СИЗО чиновник пробудет, предварительно, до 17 мая. Также до 18 мая был арестован второй фигурант дела - крупный лесопромышленник Александр Пудовкин.
По данным управления Генпрокуратуры в Дальневосточном федеральном округе, с октября 2013 года по сентябрь 2018 года В.Шихалев, отвечавший в правительстве региона, в том числе, за реализацию приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, оказывал протекцию одной из лесозаготовительных организаций, директором которой являлся А.Пудовкин.
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