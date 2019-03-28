Экс-губернатор Хабаровского края Ишаев задержан в Москве

28.03.19 13:51

© РИА Новости. Алексей Никольский

28 марта. Interfax-Russia.ru - Бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев задержан в Москве в рамках уголовного дела о злоупотреблениях в лесной отрасли, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Ишаев задержан в Москве, это связано с уголовным делом о махинациях в лесной отрасли", - сказал собеседник агентства.

При этом он уточнил, что задержание В.Ишаева и обыски в администрации Хабаровского края проводятся в рамках расследования одного уголовного дела.

По данным источника "Интерфакса", задержан также один из бывших заместителей В.Ишаева, работавший с ним на прежних должностях.

Кроме того, стало известно, что в рамках так называемого "хабаровского уголовного дела", по которому проходит экс-губернатор края Виктор Ишаев, задержан глава ликвидируемого представительства "Роснефти" Геннадий Кондратов.

"Кондратов задержан в рамках уголовного дела, в котором фигурирует бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев", - сказал "Интерфаксу" информированный источник.

Ранее "Роснефть" сообщила, что служба безопасности компании выявила злоупотребления в деятельности представительства компании на Дальнем Востоке и передала материалы в правоохранительные органы.

Также в четверг стало известно, что сотрудники ФСБ проводят обыски в кабинете зампреда правительства Хабаровского края по вопросам безопасности и взаимодействия с федеральными органами госвласти Владимира Хлапова.

"В администрации Хабаровского края проводятся обыски, они идут и в кабинете Хлапова", - сказал источник.

Пресс-секретарь губернатора Хабаровского края Надежда Томченко сообщила журналистам, что проверка проходит в рамках расследования уголовного дела о махинациях в лесной отрасли.

"Информацию об обысках подтверждаем. Мероприятия проходят в рамках "лесного дела", - сказала Н.Томченко.

Ранее сообщалось, что 20 марта Центральный районный суд Хабаровска арестовал бывшего первого заместителя председателя правительства края Василия Шихалева на два месяца в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий и миллиардных махинациях в лесной отрасли региона. В СИЗО чиновник пробудет, предварительно, до 17 мая. Также до 18 мая был арестован второй фигурант дела - крупный лесопромышленник Александр Пудовкин.

По данным управления Генпрокуратуры в Дальневосточном федеральном округе, с октября 2013 года по сентябрь 2018 года В.Шихалев, отвечавший в правительстве региона, в том числе, за реализацию приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, оказывал протекцию одной из лесозаготовительных организаций, директором которой являлся А.Пудовкин.

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