Дачной "упрощенкой" воспользовались 1,1 млн собственников Подмосковья

28.03.19 14:11

© РИА Новости. Сергей Пятаков

28 марта. Interfax-Russia.ru - Упрощенный порядок "дачной амнистии" за все время его действия с 2006 горда применялся в Подмосковье почти 1,1 млн раз, сообщили в пресс-службе подмосковного Росреестра.

Там уточнили, что в упрощенном порядке почти 1,1 миллиона прав на объекты недвижимости. Больше всего прав в рамках "дачной амнистии" было зарегистрировано в 2010 году - 196 тысяч. С тех пор количество прав, зарегистрированных в упрощенном порядке, сокращалось. В 2013 году было зарегистрировано 56,1 тысячи, в 2015 году - 33,6 тысячи, в 2017 - 14,6 тысячи прав. В 2018 году, а также январе-феврале 2019 года было зарегистрировано всего 2,9 тысячи прав.

В ведомстве напомнили, что с первого января 2019 года вступил в силу 217-ФЗ, который предполагается возможность "прописки" садоводов в своих домах и строительства жилого дома на садовом участке в уведомительном порядке. По окончании строительства гражданин в течение месяца направляет в органы местного самоуправления уведомление об окончании строительства, к которому прикладывает квитанцию об уплате пошлины за регистрацию права собственности (для физических лиц - 350 руб.) и технический план построенного объекта (подготавливается кадастровым инженером).

В отношении хозяйственных построек, гаражей, подсобных сооружений процедура не изменилась. Получение уведомлений или разрешений по-прежнему не требуется.