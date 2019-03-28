Мединский считает создание Первого национального театра РФ прорывным решением

28.03.19 14:15

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова

28 марта. Interfax-Russia.ru - Министр культуры Владимир Мединский назвал создание Первого национального театра России "прорывным решением" и заверил, что у новой структуры будет единое администрирование, что повысит качество работы.

"Создание Первого национального театра России - абсолютно прорывное решение. Мы обсуждали его несколько лет, и тот факт, что оно одобрено единодушно и одной труппой, и другой, получило поддержку художественных советов, говорит о многом. Мне кажется, это тот вектор, который указывает на то, как провести реорганизацию в общих интересах", - привели журналистам слова В.Мединского в пресс-службе ведомства в четверг.

Он заверил, что вся театральная реорганизация направлена исключительно на "повышение качества оказываемых услуг, статуса актёров, большую востребованность труппы".

По словам В.Мединского создание Первого национального театра России предусматривает единое администрирование.

"Это, безусловно, будет способствовать повышению качества работы. Волковский театр выходит за рамки провинциального и приобретает новый - национальный статус. Артисты волковского театра получают возможности играть не только в Ярославле, но и в Петербурге, и в Москве на собственных площадках. В настоящее время идет работа над дорожной картой, обсуждаются календарные даты, по которым дальше в соответствии с законом пойдёт процесс объединения. Дорожная карта будет на днях утверждена", - заключил глава ведомства.

Министр напомнил, что за последние несколько лет несколько федеральных театров были реорганизованы. "Это происходило последовательно, системно, без скандалов. А главное - всегда с позитивным результатом для отрасли", - отметил он.

В.Мединский привел в пример присоединение Театра Покровского к Большому театру, театр Симонова стал новой сценой театра Вахтангова, "один из московских федеральных театров был передан в ведение правительства Москвы - там сейчас проводится реконструкция".

О том, что Александринский театр и ярославский театр имени Волкова объединяются в единый театральный комплекс - "Первый национальный театр России (Академический Александринский театр - Академический театр имени Волкова)", ранее сообщил министр культуры В.Мединский.

Художественный руководитель театра имени Волкова Евгений Марчелли заявлял в связи с этим, что инициатива объединения театров возникла пять лет назад, когда худрук Александринки Валерий Фокин впервые обратился к нему с предложением обсудить эту идею. По словам Е.Марчелли, театр будет работать в своем здании в Ярославле, при этом появится возможность чаще приезжать в Петербург, в Москву, выезжать на гастроли для участия в совместных проектах, на фестивали.

В.Фокин в свою очередь отмечал, что объединение театров позволит развивать их творческие потенциалы, но при этом оба театра должны сохранить "свою индивидуальность, свое творческое лицо".

Однако решение по объединению театров вызвало критику. В частности, председатель Союза театральных деятелей (СТД) Александр Калягин заявил, что это ставит "под угрозу исчезновения легендарный театр России" и назвал его "волюнтаристским". "Неожиданное, волюнтаристское объединение двух старейших театров - Александринского и Волковского - вопрос не только творческой судьбы этих коллективов, он гораздо острее: это вопрос государственной культурной политики. И без серьезного, всестороннего, детального его обсуждения с театральным сообществом, с экспертами, без общественной экспертизы принимать такое решение - значит идти вразрез с основами государственной культурной политики, утвержденными президентом РФ Владимиром Путиным", - заявил А.Калягин.

Кроме того, губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов счел нецелесообразным объединять Александринку и театр имени Волкова. "Считаю, что объединение Волковского театра нецелесообразно. В Москве провёл по этому вопросу серию встреч. Разделяю возмущение ярославцев. Прежде чем принимать такое решение, надо было посоветоваться с жителями Ярославской области, общественностью и коллективом театра. Вместе мы будем отстаивать статус нашего театра как Первого русского. Волковский театр - гордость и бренд Ярославии, и я считаю, что объединения быть не должно", - написал глава региона на своей странице в соцести Facebook.