Севастополь до 2024г получит 827 млн руб на дороги в рамках нацпроекта

28.03.19 14:18

© РИА Новости. Игорь Агеенко

28 марта. Interfax-Russia.ru - Севастополь до 2024 года получит 827 млн рублей на приведение дорог в нормативное состояние в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщила в четверг пресс-служба правительства города.

"В рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" <. . . > было подписано соглашение с Росавтодором, в соответствие с которым Севастополь получает на его реализацию 827 млн рублей до 2024 года", - приводит пресс-служба слова заместителя губернатора Севастополя Владимира Базарова.

По его словам, перечень дорог, вошедших в проект, сформирован на основе обращений жителей города. На этот год запланирован текущий ремонт 80 дорог.

Один из первых объектов, включенных в этот план, - участок дороги Севастополь - Инкерман. Как отмечается в сообщении, приведение его в порядок "станет залогом бесперебойного движения" транспорта на период реконструкции Ялтинского кольца в рамках строительства восьмого, последнего, этапа трассы "Таврида" (участок протяженностью 6,2 км находится в стадии проектирования; ввод запланирован на 2021 год).

Всего за шесть лет в Севастополе планируется отремонтировать 350 дорожных объектов.

"Сегодня у нас доля дорог в нормативном состоянии - это порядка 37%. Показатели проекта, которые мы должны достичь, в городской черте составляют 85%, а в целом с учетом пригорода - 50%. Смертность в результате ДТП должна снизиться более чем в два раза", - подчеркнул В.Базаров.

Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" будет реализован в РФ до 2024 года. Он нацелен на снижение числа ДТП и смертности в результате аварий на дорогах, а также увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям.

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