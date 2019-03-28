Все районы Ленобласти перейдут на новую систему обращения с отходами к ноябрю

28.03.19 14:28

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

28 марта. Interfax-Russia.ru - В Приозерском районе Ленинградской области с 1 апреля стартует реформа обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Пилотным районом для отработки новых схем оплаты, сбора, транспортировки, сортировки и захоронения отходов выбран Приозерский район. Приозерский полигон ТКО прошел модернизацию, оснащен системой сортировки мусора и весового контроля, транспортные компании обеспечены спутниковыми системами наблюдения, более 95% жителей заключили договоры на вывоз мусора", - говорится в сообщении.

В соответствии с графиком, с 1 июня к реформе подключится Выборгский район, с 1 июля - Лужский.

"К 1 ноября все районы Ленинградской области перейдут на новые правила обращения с ТКО", - отмечается в релизе.

По информации пресс-службы, сбор, транспортировку, обработку и размещение отходов на полигоне по новым нормативам будет осуществлять единый оператор. Вводится жесткая система контроля за любым перемещением отходов, транспорт оснащается системой ГЛОНАСС, а полигоны - весовыми информационными комплексами. Оплата за доставку мусора транспортным компаниям будет производиться только после сдачи мусора на полигон и фиксации процесса в электронной системе.

Реформа предполагает приоритет переработки мусора над захоронением, раздельный сбор отходов и их дополнительную сортировку на полигонах для дальнейшей переработки и повторного использования.

За услуги по выполнению комплекса мероприятий по обращению с отходами в Ленинградской области установлен единый тариф. При этом жители региона сохранят все имеющиеся льготы по оплате коммунальных услуг.